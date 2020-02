Reggio Calabria, il programma ‘Erasmus +’ dell’Istituto Moscato: promuove i valori dell’inclusione e tolleranza

12 Febbraio 2020 12:49

L’Istituto Moscato di Reggio Calabria apre le porte all’Europa: “il programma Erasmus + rappresenta un’oppurtunità di cambiamento

Il 10 febbraio 2020 presso l’Istituto Moscato di Reggio Calabria, si è svolta la cerimonia di consegna delle ceriticazioni riguardanti le attività didattico-formative degli alunni che hanno partecipato al progetto “Local history”, svoltosi nell’ambito del programma Erasmus + e promosso dall’INDIRE. La scuola del secondo ciclo dell’Istituto Moscato, unica tra le scuole secondarie di primo grado nella provincia di Reggio Calabria, aderisce al programma con due progetti KA229: “Local history” e “Bees little heroes”. La progettualità Erasmus+, attiva presso il comprensivo di Gallina da settembre 2019, nasce con l’obiettivo di fornire occasioni di formazione a docenti e studenti, favorendo gli scambi e i partenariati tra alcuni paesi dell’UE, mettendo a confronto diversi sistemi educativi e didattici. La partecipazione a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità rappresenta per la scuola una opportunità di cambiamento in una dimensione europea, per stimolare processi di innovazione e promuovere i valori dell’inclusione e tolleranza. Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica dott.ssa Serafina Corrado, le docenti proff. Sara Di Marco e Federika Gallo, membri Staff della Commissione Erasmus dell’istituto, hanno illustrato il progetto e la recente esperienza didattica del visiting a Santa Cruz di Tenerife. In tale occasione gli alunni coinvolti si sono distinti per lodevole impegno ed entusiasmo nella partecipazione all’attività di scambio presso l’Istituto CEIP El Tablero di Santa Cruz, dimostrando notevoli capacità di integrazione e comunicazione. Gli allievi, opportunamente guidati dalle docenti proff. Di Vincenzo e Caracciolo (staff Erasmus), durante le ore curriculari, hanno svolto attività preparatorie relative alla tematica in questione, presentate in seguito presso la scuola partner. Nell’ambito delle previste visiting stabilite all’interno dei partenariati Erasmus, nei giorni 3 e 4 febbraio, una delegazione di professori di Monaco di Baviera è stata ospite dell’Istituto Moscato per dare avvio al progetto “Bees Little Heroes”. Accolti dalla Dirigenza e dall’esibizione del coro scolastico, diretto dal professore Domenico Malara, i docenti tedeschi hanno visitato i locali scolastici, assistito alla presentazione dei lavori degli alunni e svolto attività di job shadowing. Inoltre, per diffondere il progetto e la relativa mobilità dell’I.C. Moscato, la delegazione tedesca si è recata presso l’ I.C. Falcomatà-Archi e dall’I.P.S.A.R. di Villa San Giovanni creando occasioni di ampliamento del panorama formativo e estendendone la conoscenza sul territorio.

Sara DIMARCO -Federika GALLO

