Reggio Calabria: domani la presentazione del libro “la grande sete-la vera storia della Diga sul Menta”

21 Febbraio 2020 11:00

Reggio Calabria: nonostante la messa in funzione della Diga sul Menta, la città continua ad avere sete, domani la presentazione del libro “la grande sete-la vera storia della Diga sul Menta”

La crisi idrica è ormai questione annosa che si tramanda da amministrazione in amministrazione, senza mai vedere una reale e realistica via d’uscita. E nonostante la parziale messa in funzione della Diga sul Menta, Reggio Calabria continua ad avere sete.

Una lunga e travagliata storia quella della Diga sul Menta, nata negli anni settanta e non ancora finita se si considera la portata ed alcune opere ancora incompiute (come la centrale idroelettrica), nonostante l’inaugurazione dell’opera avvenuta in pompa magna nell’ottobre 2018 che ha visto protagonisti/antagonisti il Sindaco Falcomatà e l’allora Presidente della Regione Oliverio. Vicenda talmente complessa che ha portato Demetrio Giordano e Franco Torchia, il primo giovane segretario del Partito Repubblicano di Reggio Calabria e il secondo repubblicano di lungo corso, a scrivere un volume: “La grande sete- la vera storia della Diga sul Menta” Iiriti Editore. Non si tratta né di un romanzo né di un saggio, ma di un libro-denuncia di una paradossale situazione calabrese, che rientra nella normalità e di cui nessun si accorge. Non la giustizia penale, civile e contabile, non la pubblica amministrazione intesa come Stato, e nemmeno i cittadini che continuano a fidarsi di coloro che per tantissimi anni hanno fatto promesse, senza mantenerne alcuna. Come titola il libro, in esso viene tracciata la lunga storia della costruzione della Diga sul Menta, evidenziando le nette responsabilità della Regione Calabria e della So.Ri.Cal. ai continui annunci e ricerca di meriti improbabili della classe politica tutta. Il libro sarà presentato domani, sabato 22 febbraio, ore 17:30, a Reggio Calabria presso il Torrione Hotel. Insieme agli autori, relazioneranno sul tema il Professore Giuseppe Bombino, già Presidente dell’Ente Parco d’Aspromonte, il Sindaco di Roghudi nonché Consigliere Metropolitano Pierpaolo Zavettieri e l’Onorevole Francesco Nucara, Parlamentare di lungo corso nonché già Vice Ministro all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare. Modererà l’incontro il giornalista Pino Toscano. Saranno altresì presenti a dare il loro contributo sul tema anche esponenti della politica reggina, rappresentati degli ordini professionali e dalla società civile.

