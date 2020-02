3 Febbraio 2020 14:28

Reggio Calabria, la denuncia del presidente di Confesercenti: “i centri storici, le periferie, i quartieri stanno diventando luoghi spettrali. Sempre più negozi chiusi e saracinesche abbassate, sempre più piccole aziende alla canna del gas vessate come sono da una tassazione insostenibile”

“I centri storici, le periferie, i quartieri stanno diventando luoghi spettrali. Sempre più negozi chiusi, saracinesche abbassate, sempre più piccole aziende alla canna del gas vessate come sono da una tassazione insostenibile, da adempimenti burocratici farraginosi e spesso inutili, dalla concorrenza sleale delle multinazionali del web che pagano tributi ridicoli sui loro lauti guadagni, da una deregolamentazione sui giorni d’apertura e gli orari che premia solo i grandi centri commerciali ed i giganti del franchising. Un’intera categoria, quella dei piccoli imprenditori, esclusa da qualsiasi sgravio fiscale che deve affrontare una profonda crisi sistemica senza il supporto di alcun ammortizzatore sociale o misura di sostegno al reddito“, è quanto scrive in una nota Claudio Aloisio, Presidente Confesercenti Reggio Calabria. “Una situazione – prosegue– che si rivela ancor più grave nei territori in perenne difficoltà come quelli meridionali spesso costretti, da un federalismo iniquo, ad aumentare al massimo i tributi locali non riuscendo, peraltro, a fornire servizi efficienti. Stanno sparendo gli artigiani, i negozi di vicinato, i piccoli commercianti che, invece di essere aiutati quantomeno a competere ad armi pari con gli altri canali distributivi, vengono additati nero su bianco, nella relazione introduttiva al decreto fiscale, come “categoria di evasori” dimostrando, così, i preconcetti e l’intollerabile superficialità di chi dovrebbe rappresentarci governandoci con equità e coscienza. I dati Istat sono impietosi e ci consegnano un quadro drammatico: nel 2019 in Italia sono spariti 71.000 lavoratori indipendenti rispetto l’anno precedente mentre, se prendiamo il dato degli ultimi dieci anni, si arriva alla cifra “monstre” di 600.000. Una vera e propria strage. Quando le vie delle nostre città saranno deserte, buie, tristi, forse ci renderemo tutti conto del valore sociale, oltreché economico, dei piccoli negozi, quelli che da sempre conosciamo e dove siamo conosciuti, dove possiamo chiacchierare e instaurare rapporti umani e non solo commerciali, che animano le nostre strade e che tutti diamo per scontati ma che sono, se non si avvia urgentemente un confronto tra governo e parti sociali con l’obiettivo di redigere un piano condiviso per rilanciare il lavoro indipendente e le piccole imprese, destinati a svanire definitivamente insieme ad un importante pezzo della nostra storia e della nostra identità”, conclude.

