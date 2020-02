Reggio Calabria, l’eccellenza di Reumatologia al Morelli: inaugurata la “Josi Room”, una stanza che ricorda il soggiorno di casa. “Così coccoliamo i nostri pazienti” [FOTO e INTERVISTE]

15 Febbraio 2020 13:55

Reggio Calabria, il locale ricorda il soggiorno di casa ed è stato realizzato per i pazienti ricoverati in day hospital al Morelli che effettuano alcune terapie reumatologiche

E’ stata inaugurata questa mattina presso il reparto di Reumatologia del Grande Ospedale Metropolitano, Presidio Morelli di Reggio Calabria, la “Josi Room” una stanza che ricorda il soggiorno di casa per i pazienti ricoverati in day hospital che effettuano la terapia infusionale. All’interno della stanza blu c’è la possibilità di usufruire di libri, c’è il piano snack con gli sgabelli, un divano, una lampada, un’ambiente particolare per poter “coccolare i pazienti”. Gli arredi sono stati donati dall’Associazione Persone con Malattie Reumatiche e Rare rendendolo un luogo di cura, ma che va oltre le terapie. L’interior designer è stato curato dall’architetto Roberta Caldovino. L’idea di realizzare questa stanza è stata della dott.ssa Giusy Pagano Mariano ed ha lo scopo di fare “soffrire meno i pazienti che scoprono di avere una malattia reumatica rara magari in un momento particolare della propria vita”.

L’obiettivo dei medici che hanno voluto questa stanza tra cui il Dott. Maurizio Caminiti (Responsabile UOSD Reumatologia GOM), la Dott.ssa Giusy Pagano Mariano (Dirigente Medico UOSD Reumatologia GOM) e la Dott.ssa Sabrina Giordano (Referente APMARR), è quello di mettere la persona “al centro, di non farla sentire un numero, un paziente anonimo che rappresenta solo un caso della letteratura scientifica. Nella stanza blu ci si può sentire come a casa. Qui il paziente viene coccolato ed aiutato ad accettare le terapie. Siamo i primi in Italia ad aver ottenuto una stanza simile per i pazienti“. La dott.ssa Giordano sottolinea: “perchè stanza blu? Perchè ricorda il colore del mare nonchè la calma e la rilassatezza per aiutare i pazienti che soffrono”. Antonella Celano, Presidente Nazionale di APMARR, dichiara: “oggi è un grande giorno perchè la Josi Room sarà importante per i pazienti”.

