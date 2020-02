Reggio Calabria: dal 7 marzo la mostra “La forma e il pensiero” al Liceo Artistico “Preti Frangipane”

29 Febbraio 2020 15:48

Reggio Calabria: il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Preti Frangipane”, prof.ssa Giovanna Catena Moschella, informa che fino a sabato 7 marzo la Sala Mostre della scuola ospiterà un’esposizione di sculture dal titolo “La forma e il pensiero”, del prof. Nino Bruno

Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Preti Frangipane”, prof.ssa Giovanna Catena Moschella, informa che fino a sabato 7 marzo la Sala Mostre della scuola ospiterà un’esposizione di sculture dal titolo “La forma e il pensiero”, del prof. Nino Bruno. Docente di matematica appassionato di arte contemporanea, illustra le sue opere con didascalie che invitano alla riflessione, e, a volte, con citazioni di poesie, che rimandano al significato del manufatto, anche se, come egli stesso afferma “l’importante è ciò che viene restituito in termini di emozioni soggettive, quando si entra in relazione con una di queste -forme-“. Tra le tematiche presenti, l’immigrazione: “Nelle lunghe sere d’inverno, nei prefestivi dell’hinterland milanese, erano gli anni 60/70 del vecchio secolo, si raggruppavano famiglie di immigrati calabresi […] Nel breve tempo in cui la nostra memoria si è oscurata, siamo diventati incapaci all’accoglienza e sterili di solidarietà”. E le donne: “Le nostre instancabili donne del Sud: madri coraggiose, valide complici, amiche colte, persone importanti […]”. Le superfici cessano di essere un mero oggetto fatto soltanto di materia perché, a guardar bene, “svelano il riflesso di ciò che siamo”. Speranza, arte, cultura, bellezza.

Valuta questo articolo