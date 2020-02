Reggio Calabria: corso di primo soccorso al centro studio danza

4 Febbraio 2020 09:20

Reggio Calabria: il “centro studio danza”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, ha aperto le porte al “corso di primo soccorso”

Il “centro studio danza” , diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, ha aperto le porte al “corso di primo soccorso”, tenutosi qualche giorno fa con una grande partecipazione, da parte dei soci e non, desiderosi di apprendere le tecniche per aiutare ogni essere umano ad essere salvato in caso di necessità. L’iniziativa nasce proprio da valori di solidarietà, umanità, reciproco aiuto e attenzione profonda nei confronti del benessere del corpo, della mente e in generale della vita di ogni essere umano, che sono da sempre alla base del “C.S.D.”. Oggi, questi valori si traducono anche in attività concrete come, appunto, organizzare dei corsi per la salvaguardia della vita umana. Durante il corso vengono spiegate, attraverso la simulazione, il soccorso ad un adulto, ad un bambino e l’uso del defibrillatore, macchinario “salvavita” che non dovrebbe assolutamente mancare in qualsiasi ambiente sportivo e non. Pertanto, tutti coloro che non hanno potuto partecipare al primo appuntamento, il “C.S.D.” desidera comunicare alla cittadinanza che giorno 22 febbraio c.a. , dalle 9,00 alle 13,00, si terrà nuovamente il “corso di primo soccorso” sempre presso la sede, sita in via Sbarre Centrali, 536 a Reggio Calabria. Per info e iscrizioni contattare il numero 096558057

