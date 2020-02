7 Febbraio 2020 12:46

A Reggio Calabria è stato convocato il Consiglio Metropolitano: ecco il punto all’ordine del giorno

Convocato il Consiglio Metropolitano per giorno 10 febbraio 2020 alle ore 15 e 30, in prima convocazione, e alle ore 16 e 30, in seconda. Unico punto all’ordine del giorno la parziale rettifica e integrazione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano avente ad oggetto il “Piano di razionalizzazione della rete scolastica provinciale e di programmazione dell’offerta formativa 2020/2021”. Il Consesso si riunirà presso la sala delle adunanze di Palazzo Alvaro.

