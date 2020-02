5 Febbraio 2020 18:31

Reggio Calabria: venerdì il convegno dal titolo “Salute Mentale: cosa sappiamo su droghe e cervello?”, con il contributo di conoscenza e la presenza di esperti in materia fra i più qualificati

Venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 9,30 presso la sede di Reggio Calabria dell’Università Telematica Pegaso, in via De Nava 140, I Lions Clubs Reggio Calabria “Rhegion”, Reggio Calabria “Magna Grecia”, Reggio Calabria “Area Grecanica” e l’associazione FIDAPA Reggio Calabria, realizzeranno in città, un convegno di studi dal titolo “Salute Mentale: cosa sappiamo su droghe e cervello?”, con il contributo di conoscenza e la presenza di esperti in materia fra i più qualificati.

Intento del convegno è di divulgare le più recenti acquisizioni nel modo concepire la tossicodipendenza e più in generale la dipendenza, che oggi si presenta con una serie di quadri patologici molto differenti gli uni dagli altri, quindi difficili da trattare. Il convegno è rivolto a coloro che soffrono di disturbo di uso di sostanze, alle loro famiglie e a quanti sono interessati al problema, nella convinzione che una conoscenza più approfondita dei fondamenti della dipendenza consentirà alle persone di prendere decisioni informate nella propria vita, di adottare politiche e programmi basati sulla scienza per ridurre il consumo e la tossicodipendenza nelle comunità e dare supporto alla ricerca scientifica che migliora il benessere collettivo.

