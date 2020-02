Reggio Calabria: sabato si è svolto un convegno sulla donazione di sangue

3 Febbraio 2020 17:15

Sabato il Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S. Porcelli in collaborazione con il club padrino ha organizzato un Convegno, presso la sede provinciale dell’Avis, in tema di Donazione di Sangue di Emotrasfusione

Sabato 1 febbraio il Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S. Porcelli in collaborazione con il club padrino ha organizzato un Convegno, presso la sede provinciale dell’Avis di Reggio Calabria, in tema di Donazione di Sangue di Emotrasfusione. Sono intervenuti il Dr. Alfonso Trimarchi, direttore dell’UOC Medicina Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano di RC, con la relazione tecnica sulla “sicurezza in ambito trasfusionale”, ed Eleonora Romeo in tema di “Trasfusione di sangue intero, emoderivati ed emocomponenti”. Hanno preso parte all’evento il Dr. Filippo Bova e il Dr. Valerio Misefari, Delegati del sindaco rispettivamente per la Città Metropolitana e per il Comune di Reggio Calabria, nonché dei rappresentanti dell’associazione Avis e i dirigenti dei principali plessi scolastici cittadini. Al convegno è seguita la visita guidata alla sede provinciale dell’Avis di Reggio Calabria.

Valuta questo articolo