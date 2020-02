Reggio Calabria: controlli della Polizia Municipale nella notte: sorpresi 8 conducenti in stato di ebbrezza alcolica, 7 patenti ritirate [DETTAGLI]

15 Febbraio 2020 13:05

Reggio Calabria: controlli della Polizia Municipale nella notte: sorpresi 8 conducenti in stato di ebbrezza alcolica, 7 patenti ritirate. Contestati complessivamente 23 verbali al codice della strada. Ben 200 i veicoli controllati e 140 i conducenti sottoposti a pre-test

La Polizia Locale di Reggio Calabria nella notte scorsa ha posto in essere un servizio straordinario di controllo della circolazione veicolare nell’ambito del progetto focus ndrangheta. Nella fattispecie il dispositivo si è giovato di circa 13 unità ed è stato diretto dal Comandante e coordinato dall’istruttore Garofano. Sette le autovetture impiegate. Utilizzati precursori etilometrici, precursori salivari per ricerca di sostanze stupefacenti, etilometro e Targa System.

Presente in loco anche l’assessore Zimbalalatti che ha seguito le fasi dei controlli. All’esito dell’attività controlli sono risultati ben 8 i conducenti stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica, soprattutto giovani e giovanissimi. Addirittura uno di loro non era nemmeno in possesso di titolo di guida valido per il veicolo condotto. Sette le patenti ritirate, e quattro i casi di ebbrezza con rilievo penale. Contestati complessivamente 23 verbali al codice della strada. Ben 200 i veicoli controllati e 140 i conducenti sottoposti a pre-test. Controllati anche numerosi esercizi pubblici in centro cittadino.

Valuta questo articolo