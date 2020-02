Reggio Calabria: convocato il Consiglio Comunale, lista infinita di “debiti fuori bilancio” da riconoscere

10 Febbraio 2020 10:05

Reggio Calabria: convocato per il 12 febbraio presso la sala adunanze di Palazzo San Giorgio il Consiglio Comunale, lista infinita di “debiti fuori bilancio” da riconoscere

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 12.02.2020 alle ore 8,30 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione degli argomenti, posti all’ordine del giorno allegato al presente avviso. Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 13.02.2020 alle ore 8,30.

Ordine del Giorno:

1. Riconoscimento debiti fuori bilancio per incarichi legali – dlgs 267/2000 – art. 194 lett.e tuel;

2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell`art.194 lett e derivante da obblighi contrattuali del settore patrimonio ed erp;

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio – sentenze esecutive notificate al comando pm nel mese di luglio 2019;

4. Rimborso pro quota parte all`ag. Delle entrate per spese recate da sentenza esecutiva n. 5354/2018 del giudice di pace di roma;

5. Riconoscimento debito fuori bilancio d.lgs 267/00 – art. 194 lett. A) tuel – titolo esecutivo trasmesso con prot. 104491 del 19.06.2019. Sentenza n. 1125/2019 del giudice di pace a favore di giuseppe melissi per € 343,87;

6. Riconoscimento debito fuori bilancio d.lgs 267/00 – art. 194 comma 1 lett. A) tuel – titolo esecutivo trasmesso con prot. 62993 12/04/2019 a favore avvocato danilo sarra per € 188,91;

7. Riconoscimento debito fuori bilancio d.lgs 267/00 – art. 194 comma 1 lett. A) tuel – titolo esecutivo trasmesso con prot. 16436 del 31.01.2019 a favore emilio macheda per € 598,00;

8. Riconoscimento debito fuori bilancio d.lgs 267/00 – art. 194 comma 1 lett. A) tuel – titolo esecutivo trasmesso con prot. 155013 del 24.09.2019 a favore di macheda emilio per € 2.444,00;

9. Riconoscimento debito fuori bilancio condominio caracciolo sentenza n.895/2018;

10. Riconoscimento debito fuori bilancio condominio caracciolo sentenza n.197/2019;

11. Riconoscimento debito fuori bilancio portato dal verbale di conciliazione giudiziale ex art. 88 disp att. C. P.c. 22/2019 tribunale di reggio calabria nei confronti del signor cuzzocrea giuseppe;

12. Riconoscimento debiti fuori bilancio – avvocato giacomo falcone;

13. Debiti fuori bilancio dicembre 2018;

14. Debiti fuori bilancio anno 2019;

15. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell`art. 194 lett. A) del d. Lgs. 267/2000 – sentenza corte d`appello di Reggio Calabria n. 591/2018 – a favore di tripodi giovanni e altri;

16. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell`art. 194 c. 1 lett. D) del d. Lgs. 267/2000 – indennita` di esproprio ai sigg. Calogero Francesco e altri – lavori di completamento svincolo di Bocale-Pellaro;

17. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell`art. 194 c. 1 lett.a) derivanti da sentenza corte d`appello di reggio calabria n. 24/2019 – indennita` di esproprio realizzazione alloggi erp a favore di eredi trapani lombardo;

18. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell`art. 194 c. 1 lett. A) del d. Lgs. 267/2000 derivante da sentenza 7300/2018 corte d`appello di reggio calabria per il pagamento dell`indennità di esproprio a favore di Quattrone Antonio per la realizzazione dei lavori di “collegamento viario tra lo svincolo università e la via s. Antonino di Vito”;

19. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 1207/2018 tribunale di reggio calabria – risarcimento danni a favore del sig. Sapone Domenico per la realizzazione del serbatoio idrico in Trunca;

20. Designazione di un componente del consiglio di amministrazione del convitto nazionale di stato “Campanella” di Reggio Ralabria;

21. Realizzazione impianto sportivo in Bocale da parte della città metropolitana di Reggio Calabria. Concessione terreno in diritto di superficie.

