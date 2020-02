6 Febbraio 2020 13:13

Reggio Calabria, le foto dell’isola ecologica di Condera: il centro di raccolta rifiuti versa in condizioni pessime

Una nuova segnalazione di un cittadino reggino giunge alla redazione di StrettoWeb per mettere in evidenza il pessimo stato in cui versa l’isola ecologica di Condera a Reggio Calabria. Una situazione che rende impossibile il lavoro degli addetti al centro di raccolta rifiuti.

Lettera firmata

