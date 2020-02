Il collettivo “La Strada” organizza il nodo tematico “Reggio verso il distretto dell’economia civile”

10 Febbraio 2020 10:10

Reggio Calabria, il collettivo “La Strada” organizza per martedì 11 febbraio il Nodo Tematico “Reggio verso il distretto dell’economia civile”

Si svolgerà martedì 11 febbraio alle ore 18:00, presso la sede de La Strada (via S. Stefano da Nicea, 29), il Nodo Tematico dal titolo “Reggio verso il distretto dell’economia civile”. L’incontro, organizzato da La Strada e DemA, è il settimo Nodo Tematico finalizzato alla scrittura del programma del movimento politico che sostiene alle prossime elezioni comunali la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano. Dopo aver discusso, qualche giorno fa di Politiche Giovanili in un Nodo Tematico dedicato, La Strada intende affrontare un altro importante tema che lega le politiche giovanili alle attività produttive e al lavoro, e alle necessità di favorire la nascita in città di un Distretto dell’economia civile, in grado di sviluppare sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio reggino. Ne discuteremo con Alessandra Clemente, assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani del Comune di Napoli, Pietro Milasi, Direttore generale NET Polo d’innovazione Regione Calabria, e Giuseppe Marino, Referente Libera – ReggioLiberaReggio. Ed è proprio a Napoli che, su proposta dell’Assessore Clemente, la Giunta Comunale ha approvato nel luglio del 2019 una delibera che istituisce il “Distretto di Economia Civile” della città. Un percorso che intende promuovere una rete virtuosa che dal basso porti avanti la promozione dei valori di cui la città di Napoli è fortemente intrisa.

