Reggio Calabria: il club velico Compagnia dello Stretto domina la regata zonale della classe Laser

11 Febbraio 2020 10:34

Reggio Calabria: il club velico Compagnia dello Stretto, macina risultati sia per numero di atleti sia per risultati raggiunti, dominando anche la regata zonale della classe Laser

Il club velico Compagnia dello Stretto, macina risultati sia per numero di atleti sia per risultati raggiunti, dominando anche la regata zonale (Calabria-Basilicata) della classe Laser, tenutasi il 09 febbraio scorso nelle acque di Crotone. Infatti, nella categoria Laser Radial dominio assoluto essendo stato l’unico circolo velico a partecipare in detta categoria con i timonieri Valerio e Stefano Palamara, a cui si è aggiunto l’esordio nella categoria di Giuseppe Comi. Anche nella categoria Laser 4.7 è stato un trionfo con l’atleta Giulia Brancati De Canio che è andata ad occupare il gradino più alto del podio. In detta categoria anche il giovanissimo Filippo Infantino che, ben presto, dimostrerà il suo talento. Soddisfazione espressa dal coach Gabriele Cortegiani che afferma: ottimo banco di prova per tutta la squadra che chiaramente inizia a manifestare i benefici conseguenti l’ottima preparazione in atto da parte di tutto il team: Pietro Tuzzato (preparatore atletico) Deborah Riganello (psicologo dello sport), Maurizio Romeo (geniale consulente tecnico) ed il mitico Michele Regolo (supervisore tecnico), oltre alla dirigenza tutta. Prossimo impegno la regata nazionale di Andora (SV) che si terrà dal 13 al 15 marzo 2020, dove la squadra Laser sarà presente al gran completo.

Valuta questo articolo