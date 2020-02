Reggio Calabria: i cittadini scendono nuovamente in piazza per protestare contro rifiuti e tributi

19 Febbraio 2020 12:57

Reggio Calabria, il 1° marzo si terrà una manifestazione per protestare con la mancata raccolta dei rifiuti

Il Comitato “No alla differenziata porta a porta” ha organizzato per domenica 1 marzo alle ore 10:30 a Piazza Italia a Reggio Calabria, una manifestazione che tratterà diversi punti importanti sulle condizioni della città. I punti trattati riguarderanno la situazione rifiuti che affligge i cittadini e che sta diventando sempre più insostenibile e la situazione tributi e modalità di detrazione.

Daniela Spinola, Simona Lanzoni e Labate Ivana, le tre cittadine di Reggio Calabria che a Dicembre hanno fondato il Comitato “No alla differenziata porta a porta” invitano i cittadini a scendere in piazza e a prendere parte numerosi alla manifestazione per far sentire la voce all’amministrazione comunale.

