18 Febbraio 2020 22:26

Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una giornata di studi sul tema “I grandi umoristi: Ennio Flaiano”. L’incontro avrà luogo v enerdì 21 febbraio presso la saletta conferenze Chiesa San Giorgio al Corso

Con il patrocinio morale della Provincia di Pescara, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una giornata di studi sul tema “I grandi umoristi: Ennio Flaiano”. Scrittore e giornalista italiano (Pescara 1910 – Roma 1972). È stato critico cinematografico di varî periodici e, dal 1949 al 1953, redattore capo del settimanale Il Mondo; critico teatrale de L’Europeo e collaboratore del Corriere della Sera. Il nuovo appuntamento organizzato dal sodalizio reggino verterà sulla figura del pescarese dal genio multiforme, è conosciuto come giornalista, critico teatrale, brillante umorista e sceneggiatore prolifico dei film dei più grandi registi dell’epoca da Fellini a Monicelli , da Antonioni a Rossellini. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nell’apposita conversazione culturale alla quale parteciperà in qualità di relatore Antonino Megali, socio del sodalizio organizzatore. L’incontro avrà luogo venerdì 21 febbraio (ore 17,00) presso la saletta conferenze Chiesa San Giorgio al Corso (ingresso Via Giudecca – inizio tapis roulant) di Reggio Calabria

