Reggio Calabria: al Teatro Cilea lo spettacolo “Le Signorine”

26 Febbraio 2020 10:59

Reggio Calabria: continua con successo la stagione de “Le Maschere ed i Volti” organizzata dalla Polis Cultura diretta da Lillo Chilà

Continua con successo la stagione de “Le Maschere ed i Volti” organizzata dalla Polis Cultura diretta da Lillo Chilà che per il quarto appuntamento del 27 febbraio al Teatro Cilea di Reggio Calabria ha puntato sulla bravura di due mattatrici del teatro italiano: Isa Danieli e Giuliana De Sio. Le Signorine, opera contemporanea diretta da Pierpaolo Sepe, è la storia di due sorelle zitelle che trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche. Addolorata, dopo una vita condotta all’insegna del sacrificio e del risparmio, cui è stata obbligata dalla sorella, vuole finalmente godersi la vita. Rosaria, che ha fatto dell’avarizia e dell’accumulo il fine della propria esistenza, non ha nessuna intenzione di intaccare il cospicuo conto bancario, cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni. Costrette a una faticosa convivenza, le due ‘signorine’, ormai ben oltre l’età da matrimonio, non possono neanche contare su una vita privata a distrarle da quella familiare. L’unico vero sfogo per Rosaria e Addolorata sembra essere il loro continuo provocarsi a vicenda, a suon di esilaranti battibecchi senza esclusione di colpi. Rosaria domina e Addolorata, a malincuore, subisce. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata l’occasione di mettere in atto una vendetta covata da troppi anni. Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata sanno farci divertire e commuovere, raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare. Un testo irriverente e poetico che ci ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti.

Valuta questo articolo