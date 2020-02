Coronavrius, il Chan Sushi Bar di Reggio Calabria chiude fino a data da destinarsi: “vogliamo tutelare la salute di tutti”

26 Febbraio 2020 15:35

Reggio Calabria, il comunicato di Chan Sushi Bar: il ristorante di cucina orientale chiude fino a data da destinarsi per “tutelare la salute di tutti”

Il Chan Sushi Bar di Reggio Calabria ha pubblicato sui social una nota per far fronte all’emergenza coronavirus che sta interessando l’Italia. Il ristorante, diventato un must in città per tutti gli amanti del sushi e della cucina orientale (cinese, thailandese e vietnamita), ha così comunicato sui vari canali social: “in merito alla situazione sanitaria attuale il nostro esercizio ha deciso di sospendere le attività, dalla data odierna a data da destinarsi, per dare un contributo alla comunità e tutelare la salute di tutti. Vi ringraziamo in anticipo”.

