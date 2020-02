Reggio Calabria: la Pro Loco Reggio Sud organizza “Bentornato Carnevale 2020”

22 Febbraio 2020 10:02

La Pro Loco Reggio Sud organizza anche quest’anno la tradizionale manifestazione “Bentornato Carnevale 2020” giunta alla decima edizione

La Pro Loco Reggio Sud già pro loco Bocale organizza anche quest’anno la tradizionale manifestazione “Bentornato Carnevale 2020” giunta alla decima edizione. Manifestazione che da anni riscuote grande successo con la partecipazione di tante gente che assiste divertita, alla sfilata in maschera delle scuole di ballo del territorio, che ogni anno con la loro preziosa, nonché indispensabile partecipazione, riescono a portare un clima di allegria fra i bambini ed adulti che partecipano all’evento. La manifestazione si svolgerà in 3 giorni: con inizio sabato 22 Febbraio al pomeriggio dalle 15 alle 17 festa in piazza chiesa Santa Maria del Lume, giochi,musica, balli e chiacchiere a cura degli educatori A.C.R. e Scout. Si prosegue Domenica 23 Febbraio con la tradizionale sfilata in maschera dalle ore 15.30 lungo la Via Nazionale di Pellaro giungendo poi nella Via Longitudinale per terminare alla piazza difronte la stazione FS, dove si concluderà la festa con animazione e giochi per bambini ed adulti. Saranno presenti lungo il tragitto della sfilata ed in piazza FS, oltre alle scuole di ballo, gli artisti di strada: trampoliere, giocoliere, mangiafuoco, pagliacci. A chiudere il corteo saranno gli splendidi cavalli, pony ed asinelli con i loro fantini vestiti da indiani del “Centro ippico Le Siepi” con i quali i bimbi potranno soffermarsi a fare le foto. Nell’area saranno allestiti anche punto di ristoro. Si comunica che in caso di pioggia la sfilata verrà rinviata a Martedì 25 Febbraio con lo stesso programma. La conclusione della manifestazione sarà Lunedi 24 Febbraio con un carnevale di “tutti i colori” con la sfilata dei bambini delle scuole dell’infanzia statali e paritarie del territorio di Pellaro, con partenza dalla Stazione FS di Pellaro alle 9.30 lungo la via Nazionale e rientro a piazza stazione.

La Pro Loco come ogni anno ripropone l’evento cercando con sacrificio, impegno e passione nel portare avanti la tradizione carnevalesca, che nata negli anni 80 a Bocale, ha visto sfilare per circa 20 anni i carri allegorici, alla quale tanti di noi soci, siamo molto legati affettivamente. La nostra associazione sin dall’inizio della costituzione ha voluto riprendere la tradizione carnevalesca anche se pur con la sola sfilata delle scuole di ballo proprio per cercare di arrivare nel tempo ad ottenere dei contributi pubblici per poter realizzare dinuovo i tradizionali carri allegorici. Ad oggi purtoppo non avendone comunque ricevuti,ci siamo impegnati nel realizzare, giusto per la decima edizione, un piccolo ma simbolico carro allegorico, dal tema “Volevamo solo farvi ridere….visto che ormai non ci resta che piangere” la goliardica rappresentazione di un tema molto importante e attuale come “la tutela del nostro ambiente”. Il personale ringraziamento va alle scuole di ballo ed ai commercianti e liberi professionisti di Pellaro e Bocale che in tutti questi anni, hanno gentilmente offerto il proprio contributo economico al fine di poter pagare le spese per l’organizzazione dell’evento tanto atteso ogni anno dai bambini. La Pro Loco dunque inizia il nuovo anno con questo evento rivolto a tutta la cittadinanza volto a creare aggregazione e tanto divertimento con i ritmi incalzanti del Carnevale, per poi proseguire durante tutto l’anno con attività culturali, sociali, ambientali di valorizzazione e tutela del territorio circostante.

Valuta questo articolo