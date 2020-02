26 Febbraio 2020 22:46

Reggio Calabria: cala il sipario sul Carnevale 2020 con la sfilata del martedì sul corso Garibaldi dei due carri della comunità trecampaniliunsolocuore di Prumo Riparo Cannavò

Cala il sipario sul carnevale 2020 con la sfilata del martedì sul corso Garibaldi dei due carri, della comunità trecampaniliunsolocuore di Prumo Riparo Cannavò. I due carri, la zattera dell’’illegalità ed il galeone della libertà sono il simbolo del percorso di cambiamento che la comunità parrocchiale di Prumo, Riparo, Cannavò ha intrapreso; un cammino, certamente non privo di difficoltà, ma che sta portando numerosi frutti, il coinvolgimento di persone di tutte le età, delle famiglie, che senza risparmio di forze, ma con tantissimo entusiasmo e creatività hanno lavorato instancabilmente, in modo sinergico, dimostra che si può uscire dalle logiche pessimistiche, passive e dalla mentalità del “si è fatto sempre così” e “tanto qui non cambierà mai”, unendo le forze e lavorando ad un progetto per il bene comune!

Tutto può cambiare, se si assume consapevolezza e coscienza, che una società giusta, solidale, si può costruire, se lasciamo da parte il nostro orgoglio, e ci incoraggiamo, l’un l’altro, vincendo tutte le forme di paura, rifiutando i compromessi e tutte le conseguenze che ne derivano, gli imbrogli, i favoritismi, e la quasi convinzione che “i diritti …. sono cortesie!” Essere liberi significa collaborare per un progetto comune che riguarda tutti, significa vivere nella legalità che è cultura, offrire alle nuove generazioni esempi e testimonianze positive, ricche di valori, quei valori, che rispettano, la dignità e la libertà di ogni uomo. Questo il vero significato dei 2 carri allegorici: il desiderio forte di riscatto, di cambiamento e di crescita che la nostra comunità ha voluto condividere con la città: è vero noi non possiamo cambiare il mondo, ma a piccoli passi noi siamo cambiati, e pur conoscendo la potenza del mare aperto, i venti, e le condizioni climatiche… sappiamo che l’impegno, la passione, l’entusiasmo, la condivisione ed il coraggio delle nostre scelte non ci farà naufragare! L’augurio, a conclusione di questa bellissima esperienza, ricca di colori, di divertimento, di allegria, è che in tanti con il tempo decidano di … salpare gli ormeggi … sul galeone della legalità… che accoglie, crea sviluppo e progresso, rendendoci uomini e donne veramente liberi.

Angela Branca

Valuta questo articolo