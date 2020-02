Reggio Calabria: cresce l’attesa per il Carnevale dell’Area Grecanica a Brancaleone

20 Febbraio 2020 12:12

Reggio Calabria: consueto appuntamento con l’allegria per grandi e piccoli nella cittadina costiera di Brancaleone

Consueto appuntamento con l’allegria per grandi e piccoli nella cittadina costiera di Brancaleone organizzata dalla Pro Loco di Brancaleone in collaborazione con l’Oratorio Parrocchiale Mons. Cognata e l’Associazione Socio Culturale Pensionati con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Brancaleone “Il Carnevale dell’Area Grecanica” andrà in scena Domenica 23 Febbraio dalle ore 15:00 con la sfilata dei Carri Allegorici per le vie del centro. I carri di quest’anno sono stati realizzati con materiali di riciclo, carta e cartone e materiali hanno subito la trasformazione in opere che rappresenteranno 3 tematiche. Una Disney con l’atteso carro de La Bella e la Bestia, un’altro carro rappresenterà la cultura Greca con l’Olimpo degli Dei e il terzo carro rappresenterà il Lego, mentre l’associazione Pensionati Brancaleone è pronta a scendere in strada con le tre ruote con un simpatico corteo di Ape Piaggio in tema carnevalesco. L’organizzazione ha infatti esteso un programma, con un corteo che da piazza stazione sfilerà insieme a tutte le maschere lungo il Corso Umberto I° per poi confluire in piazza Stazione dove giochi animazione, balli di gruppo daranno il via al grande party finale, il tutto condito con Degustazione di Dolci tipici e della tradizione, pop-corn e zucchero filato. Soddisfazione del Presidente della Pro-Loco Carmine Verduci che si dichiara soddisfatto da questa ennesima “condivisione” con le forze associative del paese e l’aiuto di commercianti e privati che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, inoltre – ha detto Verduci- di fondamentale importanza sono stati alcuni giovani di Brancaleone che da circa un mese lavorano insieme al direttivo della nostra Associazione fino a tarda notte, per la realizzazione degli elementi che comporranno i carri di carnevale.

