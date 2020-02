20 Febbraio 2020 11:49

Reggio Calabria: lunedì la presentazione della campagna di sensibilizzazione Magnifico Donare. La conferenza stampa vedrà la partecipazione speciale della cantante Chiara Galiazzo

Si chiama “Magnifico Donare: le note per dirlo, le immagini per raccontarlo”, ed è una campagna promossa da United Onlus – Federazione Italiana delle Thalassemie, Emoglobinopatie Rare ed Drepanocitosi e AIPaSIM Onlus – Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica, in collaborazione con Avis e con il contributo non condizionante di Celgene con l’obiettivo di sensibilizzare sull’impatto che la trasfusione di sangue ha sui pazienti, in particolare coloro che sono affetti da Sindromi Mielodisplastiche e Beta-Talassemia, costretti a ricorrere a frequenti trasfusioni di sangue. “Magnifico Donare” farà tappa a Reggio Calabria lunedì 24 febbraio prossimo, alle ore 17,30, con un incontro aperto al pubblico nella sala dei Lampadari, a Palazzo San Giorgio. Il tema di questo appuntamento sarà “Beta – Talassemia e Sindromi Mielodiplastiche: l’impatto delle trasfusioni, la voce del paziente, i progressi terapeutici”. Interverranno Rocco Chiriano, presidente Avis Calabria, Paolo Pasini, presidente associazione italiana pazienti con sindrome mielodiplastica, Raffaele Vindigni, presidente United onlus e Federazione italiana Thalessemie, e Giuseppe Messina, ed Esther Natalie Oliva, medici, rispettivamente dell’Unità di Microcitemia e della Divisione di ematologia dell’ospedale “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, e Alfonso Trimarchi, direttore della medicina trasfusionale dello stesso nosocomio. Parteciperà Chiara Galeazzo, testimonial della campagna e vincitrice di “X Factor 2012”. Dalle 17,00, poi, al teatro comunale “Cilea” sarà possibile ammirare le proiezioni open ispirate al tema del dono. Il giorno dopo, ancora, in piazza Italia sarà presente, dalle 8,00 alle 11,00, un’autoemoteca Avis per donare il sangue.

