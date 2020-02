Reggio Calabria: “Borracce difettose? Il tappo non è legato e c’è il rischio che i bambini possano ingoiarlo”

13 Febbraio 2020 13:16

Reggio Calabria: la nota di Vincenzo Crea sulle borracce distribuite a scuola

“Questa associazione è venuta a conoscenza dai social che la problematica riguardante la distribuzione presso le scuole di borracce difettose ha interessato anche altre regioni d’Italia nell’ambito del progetto “plastic free”. Per avere maggiore certezza sulla distribuzione delle borracce nella nostra regione abbiamo chiesto ai Ministeri competenti, nonché agli Uffici regionali, ASP ed altri uffici di sapere chi ha commissionato la fornitura delle borracce distribuite, se a livello comunale, provinciale o regionale”. Lo afferma in una nota Vincenzo CREA Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“In aggiunta alle irregolarità da noi segnalate nella nota dello scorso 11 febbraio è stato rappresentato che all’interno di alcune borracce sono stati riscontrati segni di ruggine e rigature. Le borracce sono prive di etichettatura, quindi mancanti delle indicazioni degli allergeni e della dicitura “per contatto prodotti alimentari”, sebbene sul fondo della borraccia a seguire della scritta” claps! Made in China” è apposto il microscopico simbolo di un bicchiere e di una forchetta”.

“Pertanto per la sicurezza di tutti i bambini è stato chiesto che si sospenda l’erogazione e si proceda al ritiro e al divieto d’uso delle borracce qualora, previo opportune verifiche, risulterebbero non in regola con le norme europee e nazionali, a prescindere dall’obbligatorietà del marchio Europeo, in merito al quale si è ritenuto che in questi prodotti il marchio fosse obbligatorio essendo prodotti destinati ad entrare a contatto con gli alimenti e quindi possono esporre a rischi anche molto gravi durante l’utilizzo. Come si fa a dare ai bambini dell’asilo una borraccia con il tappo non legato facilmente ingoiabile?”

“Il consumatore finale cui è stato consegnato il prodotto non deve ottenere tutte le informazioni utili per valutare e prevenire i rischi non immediatamente percepibili?

Pur non escludendo che tali oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari siano corredati da dichiarazioni che ne attesterebbero la loro conformità alle leggi vigenti, tenuto conto che si tratta di tutelare la salute dei bambini, e la prudenza non è mai troppa, nutrendo forti dubbi sulla sicurezza delle borracce in questione abbiamo evidenziato la necessità di verificare attraverso alcuni testi di laboratorio se effettivamente non sussistono criticità e se quanto eventualmente dichiarato dal fornitore è da ritenersi attendibile. E’ stato rappresentato che nel pomeriggio dello scorso 11 febbraio durante una visita a un centro commerciale di Reggio Calabria abbiamo riscontrato che simili borracce “Made in China” sono munite di etichetta adesiva e dei simboli che si riferiscono a prodotto alimentare e di foglietto illustrativo contenuto all’interno delle borracce. Mentre altre bottigliette termiche Made in P.R.C. (sigla che identifica la Cina quale paese produttore) riportano le indicazioni e i simboli sulla confezione di cartone anche in altre lingue, inglese, tedesco, spagnolo. Ci sembra che i conti non tornano. Tra le Istituzioni competenti è stato interessato anche il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della regione Calabria.

