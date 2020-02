Reggio Calabria, la biblioteca “Franco Mosino” a Bova attende di essere pienamente fruibile. Francesco Ventura: “pronto a condividere pubblicamente la sintesi delle mie ricerche”

22 Febbraio 2020 23:54

Reggio Calabria, la biblioteca “Franco Mosino” a Bova attende di essere pienamente fruibile. L’appello di Francesco Ventura: “chiunque fosse interessato a schiarirsi le idee in merito a detto ingente patrimonio troverebbe in me un relatore disponibile”

Da oltre sedici anni la donazione “Franco Mosino”, composta da un fondo bibliotecario ed una collezione di materiali folklorici, attende a Bova tra varie vicissitudini di essere pienamente fruibile. “Mi sono occupato in prima persona del riordino della Biblioteca “Franco Mosino” nel volgere dell’ultimo anno e credo di avere raccolto abbastanza informazioni per ben esporre sulla base di una valida documentazione il recente passato e l’attuale status di quest’importante eredità – afferma Francesco Ventura – Chiunque fosse interessato a schiarirsi le idee in merito a detto ingente quanto inquieto patrimonio culturale, così come sulla sua natura o connesse opportunità, troverebbe in me un relatore disponibile, pronto a condividere pubblicamente la sintesi delle proprie ricerche. Mi auguro l’appello venga colto”.

Francesco Ventura conduce con costanza una metodica analisi della produzione mosiniana. È presidente dell’associazione “Famiglia Ventura”, tramite la quale dal 2016 ogni 3 novembre svolge un Convegno per approfondire e divulgare gli studi del filologo Franco Mosino, ed attraverso cui questo 2020 ha avviato sul lungo periodo l’ambizioso progetto di clonarne la Biblioteca a Reggio.

Valuta questo articolo