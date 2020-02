Reggio Calabria: benedizione delle coppie a Marina di San Lorenzo

14 Febbraio 2020 15:46

Reggio Calabria: domenica 16 febbraio nella chiesa SS.Trinità, don Giovanni Zampaglione durante la celebrazione, benedirà tutte le coppie di Roghudi e Marina di S.Lorenzo

Domenica 16 febbraio alle ore 11.15 dopo la festa di S.Valentino nella chiesa SS.Trinità, don Giovanni Zampaglione durante la celebrazione benedirà tutte le coppie di Roghudi e Marina di S.Lorenzo che convoleranno a nozze nel 2020 e tutti gli sposi presenti alla liturgia eucaristica. Don Giovanni Zampaglione rivolgendosi alle coppie ha più volte sottolineato “l’importanza di dire ogni giorno grazie al Signore per il dono dell’Amore e del volersi bene. L’amore non va sottinteso, va comunicato, espresso con gesti, parole, espressioni d’affetto, di dedizione, di sorrisi. Nei momenti di difficoltà- continua nella sua riflessione don Giovanni Zampaglione– anche un semplice sorriso , una pacca sulla spalla da parte del partner, una stretta di mano, e ogni altro gesto d’attenzione sono importanti all’interno di una coppia e aiutano a vivere meglio e a superare i momenti difficili che ci sono ogni giorno in una famiglia.

Le ultime parole del parroco don Giovanni sono per il Cantico dei Cantici. Invito tutti voi a leggere questo libro insieme. E’ un vero e proprio inno all’ amore. Volendo citare il grande Benigni nel Cantico dei Cantici ogni parola è un diamante. Quindi carissimi sposi e fidanzati accostatevi alla lettura di questo libro e vivete il vostro amore non a puntate ma fino all’estremo “. Don Giovanni Zampaglione conclude la sua riflessione preparatoria alla celebrazione di domenica 16 invitando “tutti gli sposi a partecipare a questo momento di preghiera e riflessione in maniera da rinnoovare dinanzi a Dio il proprio Sì e da ripetere al proprio partner “io ti accolgo” perchè forte come la morte è l’amore”.

