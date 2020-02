Reggio Calabria, l’avvocato Ornella Attisano esprime il proprio plauso per l’incarico conferito al Prof. Manfredi

19 Febbraio 2020 12:28

Reggio Calabria, l’avvocato Ornella Attisano esprime il proprio plauso e compiacimento per l’importante incarico conferito al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Prof. Ing. Gaetano Manfredi

Sul Dicastero dell’Università e della ricerca che di recente rappresenta una struttura indipendente rispetto alla scuola, dopo il giuramento del Ministro Prof. Ing. Gaetano Manfredi dello scorso 10 gennaio, assunte da oltre un mese le piene funzioni, la Delegata per le Università del Governatore, Ing. Nicola Clausi, del Lions Clubs International Distretto 108 Ya, la locrese Ornella Attisano, Avvocato canonista e familiarista del Foro di Reggio Calabria, cultrice di materia e docente a contratto di Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Statale Mediterranea di Reggio Calabria, presidente del Comitato Service del L.C. Reggio Calabria “Città del Mediterraneo”, esprime il proprio “plauso e compiacimento per l’importante incarico conferito al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Prof. Ing. Gaetano Manfredi, Presidente della CRUI (Conferenza dei Rettoti delle Università Italiane), socio del Lions Club “Nola Host”, a Ministro dell’Università e della Ricerca del vigente Governo della Repubblica. Al neo eletto Sig. Ministro Manfredi, orgoglio dello spirito e della mission lionistici dell’intero Distretto 108 Ya, va l’augurio della delegata Attisano di buon lavoro nel perseguimento dell’alta funzione istituzionale alla guida del proprio Dicastero, in quanto preposto all’amministrazione dell’istruzione e formazione universitaria e della ricerca scientifica”. L’Avv. Ornella Attisano che per l’anno sociale in corso sta promuovendo su delega del Governatore e nell’interesse dell’intero Distretto 108 Ya importanti protocolli d’intesa con le Università della Regione Calabria, nel fare proprio “l’invito del Governatore Ing. Nicola Clausi rivolto all’intera famiglia associativa di orientare l’intero anno sociale alla promozione della cultura che sta alla base del sano sviluppo socio-economico del Sud e del progresso umano della società civile, auspica che la comunità scientifica ed il mondo accademico dell’intero Distretto 108 Ya possano cogliere questa importante occasione per dare impulso alla formazione dei giovani nei nostri atenei, alla cultura, all’innovazione tecnologica ed alla ricerca scientifica”.

Valuta questo articolo