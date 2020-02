Reggio Calabria: domenica assemblea dell’Avis comunale

21 Febbraio 2020 14:51

Reggio Calabria: domenica 23 febbraio, all’hotel Excelsior, assemblea dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria e incontro sull’Importanza del Dono. La sede associativa aperta per la raccolta straordinaria di sangue

Tutto pronto per I‘assemblea ordinaria dei soci dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, sezione “Evelina Plutino Giuffrè”, che si riuniranno presso il GH Excelsior, sito al numero 66 di via Veneto, domenica 23 febbraio p.v., alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 9:30 in seconda convocazione. Alla presidente Myriam Calipari, dopo gli adempimenti di rito relativi alla verifica dei poteri, il compito di aprire i lavori con la sua relazione avente ad oggetto il bilancio delle attività svolte nel 2019 e i progetti in cantiere per il 2020. Tra i principali punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, la ratifica del bilancio preventivo 2020 e l’elezione dei delegati alle prossime assemblee (provinciale, regionale e nazionale) in rappresentanza dei donatori dell’Avis comunale OdV reggina. All’ordine del giorno anche le relazioni del direttore sanitario Demetrio Labate, del tesoriere Mimmo Nisticò, degli Organi di Controllo e del Collegio dei Sindaci. Al termine dei lavori assembleari, come ogni anno, l’Avis comunale reggina propone ai soci un momento di confronto e approfondimento sui temi sanitari strettamente legati alla donazione di sangue, al fine di accrescere la consapevolezza circa il ruolo importante che il gesto di solidarietà compiuto riveste con riferimento alla concreta tutela della salute sul territorio. Così alle ore 11:30, sempre presso il GH Excelsior, avrà luogo il convegno medico, moderato da Alfonso Trimarchi, direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano, dal titolo”L’importanza della donazione di sangue, due realtà a confronto: Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare del GOM di Reggio Calabria”. Dopo i saluti della presidente dell’Avis comunale OdV reggina Myriam Calipari e del consigliere nazionale Avis Mimmo Nisticò, interverranno Pietro Volpe e Andrea Antonazzo, rispettivamente direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare e dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Contemporaneamente all’assemblea, presso la sede dell’UdR dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, sita al numero 585 di corso Garibaldi, avrà luogo la raccolta straordinaria di sangue, nell’ambito del ciclo di aperture domenicali promosse, su impulso del dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie del Servizio sanitario regionale, dal Grande Ospedale Metropolitano reggino.

