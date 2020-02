Reggio Calabria: i ragazzi dell’Aspi di Polistena, affiliati della Reggina, allo stadio “Oreste Granillo”

12 Febbraio 2020 12:56

Una bella giornata di sport quella di lunedì scorso (10 febbraio 2020, ndr), che ha visto la Reggina Calcio protagonista in casa nella sfida della 25° giornata di serie C con la Ternana. Ad assistere alla importante prestazione degli amaranto, tra gli spalti dello stadio “Oreste Granilo”, i giovani bambini dell’Aspi Padre Monti di Polistena (7-8 anni), scuola calcio pianigiana attiva nello sport e nell’impegno sociale da ben 36 anni. I giovani ragazzi, accompagnati dagli allenatori Bruno Polimeni, Enzo Fida ed Edoardo Papasidero (oltre che da un gruppo di genitori), sono stati gli “spettatori d’eccezione” dei loro “mentori” maggiori, ovvero i giocatori professionisti della Reggina Calcio.

L’Aspi Padre Monti, lo ricordiamo, ha firmato un accordo di affiliazione per la stagione in corso con la Reggina Calcio, che prevede incontri e formazione tra i bambini e gli allenatori e giocatori della società sportiva amaranto. Il Presidente dell’Aspi Padre Monti, fratel Stefano Caria, si è detto “fortemente soddisfatto di questa partnership con la Reggina Calcio, che motiva tanto i nostri ragazzi a far bene”. “L’Aspi – ha concluso Caria – rappresenta un punto di approdo positivo e sicuro per i nostri giovani ragazzi del territorio”.

