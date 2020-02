Reggio Calabria: grande festa per i 100 anni di nonno Giuseppe di Ardore [FOTO]

12 Febbraio 2020 21:48

Reggio Calabria: anche Ardore oggi festeggia uno dei suoi cittadini entrando tra i “centenari d’Italia”

Anche Ardore oggi festeggia uno dei suoi cittadini entrando tra i “centenari d’Italia”. Circa seimila italiani infatti hanno più di cento anni ed anche ad Ardore oggi rientrerà in questo piacevole primato grazie al sig. Giuseppe Armeni. Giuseppe è nato esattamente cento anni fa! il 12-02-1920 ad Ardore. Una vita la sua di lavoro, ma anche di esperienze fuori dalla Calabria; ha lavorato da giovane per un periodo di tempo come operaio a Torino e successivamente è rientrato al proprio paese per dedicarsi alla campagna ed alla famiglia come tanti conterranei. Ha avuto ben 9 figli di cui 7 viventi, è sopravvissuto alla seconda guerra mondiale, ed è stato anche “uomo di mondo”, grazie all’ospitalità dei propri figli che vivono in America, in Canada ed a Torino che gli hanno permesso di avere esperienze fuori da Ardore. Ha la gioia di avere ben 19 nipoti e 23 pronipoti. Ed oggi, in questa importante ricorrenza, i parenti e gli amici hanno deciso di festeggiare nonno Peppe assieme al primo cittadino di Ardore, da poco anche presidente del comitato dei sindaci della Locride, Giuseppe Campisi, che ha augurato altri cento di questi giorni al nostro arzillo nonnino e con grande affetto ha inteso festeggiare assieme a lui questo importante traguardo.

Valuta questo articolo