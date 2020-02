Reggio Calabria, apre una nuova gioielleria: ecco “La Botteguccia” [INFO e DETTAGLI]

6 Febbraio 2020 12:38

Reggio Calabria: la nuova gioielleria “La Botteguccia”, si trova in Via Tenente Panella

Apre i battenti una nuova gioielleria a Reggio Calabria. Il negozio “La Botteguccia” si trova al centro e precisamente in Via Tenente Panella n°6. In questa gioielleria oltre a trovare gioielli in oro e argento è possibile acquistare gioielli personalizzati e si offrono anche infilature e riparazioni di collane. C’è una vasta gamma di scelta per pietre dure, chiusure in oro e argento. Alla Botteguccia si possono realizzare anche bomboniere per tutte le ricorrenze come sacchetti, fiocchi nascita e tante altre originali idee cucite e personalizzate su richiesta del cliente. Disponibile anche un’ampia scelta di articoli da regalo in cristallo, porcellana e tanto altro che è possibile ammirare dal vivo recandosi presso “La Bottecuccia”.

