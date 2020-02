Reggio Calabria, tutti pazzi per l’Apetta Traditional & Street Food: le gustose specialità della tradizione reggina in strada [FOTO E INTERVISTA]

4 Febbraio 2020 11:36

Reggio Calabria, spopola l’Apetta Traditional & Street Food

Sta spopolando a Reggio Calabria, l’Apetta Traditional & Street Food. A bordo di questa Ape Piaggio è possibile gustare delizie della tradizione reggina e altre specialità tra cui il panino fritto con pollo o salsiccia, una squisita tagliata di cube roll accompagnata da patatine fritte o la pizza fritta napoletana, classico street food napoletano. L’apetta si sposta in città in base agli eventi ma solitamente è possibile trovarla a piazzale Mino Reitano dal martedì alla domenica dalle ore 19. Il menù del giorno è possibile consultarlo sul gruppo Facebook ed è anche possibile pagare con bancomat e carta.

Come spiega ai microfoni di StrettoWeb il proprietario Giovanni Gangemi, l’idea di questa Apetta Traditional & Street Food “nasce da una notte insonne ed è nato questo concetto di utilizzare questo mezzo particolare visivamente per tutti e proporre in città ricette sia tradizionali che di street food”.

Il proprietario dell’Apetta Traditional & Street Food spiega due punti fondamentali della sua idea di “cibo di strada”, il primo è:

Come mai non proponiamo lo stesso menu ogni giorno:

“Non lo proponiamo per due motivi. Il primo, il più importante, è perchè abbiamo deciso di lavorare solo prodotti freschi, infatti nel nostro automezzo non disponiamo di congelatore. E’ una scelta per mantenere una qualità alta di tutti i prodotti. Il secondo motivo è perchè non vogliamo annoiare la nostra clientela, vogliamo stimolarla ed incuriosirla ogni giorno”.

Perchè Traditional & Street Food:

“Perchè è vero che in questi anni la cucina è cambiata parecchio ma è altrettanto vero che la tradizione non dobbiamo dimenticarla. Quindi durante l’anno, seguendo anche la stagionalità, troverete ricette della tradizione, o la tradizione in chiave street food e anche le tipiche ricette street food provenienti da tutto il mondo”.

