16 Febbraio 2020 17:41

Reggio Calabria, la donna è stata trovata morta all’interno della propria abitazione a Locri

Una donna di 80 anni è stata trovata morta in casa a Locri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco perchè da giorni non si avevano notizie della donna. I pompieri, una volta entrati in casa con l’ausilio dell’autoscala, hanno rinvenuto l’anziana riversa a terra senza vita. Secondo gli accertamenti del medico legale, la donna, che viveva sola, era morta da almeno un giorno.

Valuta questo articolo