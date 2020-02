Reggio Calabria: al Parco Ecolandia l’inaugurazione della Mostra “RiartEco”

27 Febbraio 2020 15:07

Reggio Calabria: al Parco Ecolandia si terrà l’inaugurazione della Mostra “RiartEco”, uno degli eventi nazionali più importanti per la presentazione di opere d’arte realizzate attraverso il recupero di materiali di riciclo

Domenica 1° Marzo, alle ore 11.30 al Parco Ecolandia si terrà l’inaugurazione della Mostra “RiartEco”, uno degli eventi nazionali più importanti per la presentazione di opere d’arte realizzate attraverso il recupero di materiali di riciclo. Con particolare soddisfazione, il Parco Ecolandia ha il privilegio di annunciare che, dopo 15 anni di successi in tutta Italia, la 16° edizione, per il 2020, partirà da Reggio Calabria. Le opere rimarranno esposte all’interno del Parco Ecolandia fino al 24 marzo 2020 Saranno presenti gli ideatori e curatori, Aldo Celle e Silvia Filippi.

RiArtEco ?\ RIutilizzo ARTistico ECOlogico ?\ è un movimento artistico e di idee che propone una esposizione di opere d’arte per sensibilizzare le pubbliche amministrazioni, le istituzioni ed i cittadini affinché si possano ridurre gli sprechi e i consumi. L’obiettivo di RiartEco ?\ che da anni opera in collaborazione con il Museo delle Forme Inconsapevoli “C. Costa” di Genova, il Museo di Arte Contemporanea “Macro Asilo” di Roma, con la fondazione “Michelangelo Pistoletto” ?\ Città dell’Arte e con l’ISPRA, Istituto Superiore Prevenzione e Ricerca Ambientale di Roma ?\ è quello di coinvolgere, grazie all’arte, quante più persone le persone alla ricerca ed al raggiungimento della sostenibilità, alla differenziazione e riutilizzo dei rifiuti ed al risparmio delle risorse. Via libera dunque all’arte “vera” in quanto originale, inclusiva e significativa, per far sì che i rifiuti acquisiscano una valenza creativa il cui significato andrà ben oltre l’aspetto estetico e diverrà portatore di valori che richiamano ad un impegno etico e sociale.

