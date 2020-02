19 Febbraio 2020 18:20

Reggio Calabria, avviata la procedura di affidamento della gestione in affiliazione commerciale di Delegazioni Aci sul territorio provinciale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27 Marzo

Il Presidente Giuseppe Martorano, unitamente al neo insediato Consiglio Direttivo, nella seduta del 30 Gennaio ha deliberato di “avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’acquisizione di eventuali manifestazioni di Interesse per procedere all’affidamento della gestione in affiliazione commerciale di Delegazioni ACI sul territorio provinciale. Si tratta di uno dei primi provvedimenti per garantire una maggiore fruibilità dei servizi ACI non solo ai Soci ma a tutti i cittadini e per rilanciare le attività dell’Ente sul territorio. Auspichiamo una grande partecipazione da parte dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della L. 264/91 e ss.mm.ii. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27 Marzo p.v.. L’avviso e tutte le informazioni per presentare la propria candidatura sono reperibili sul sito Reggio Calabria Aci. Responsabile del Procedimento è la Direttrice Sandra Pagani”.

