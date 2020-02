A Reggio Calabria tutti pazzi per Achille Lauro: scommettitori impazziti giocano anche 500 euro sulla sua vincita del Festival di Sanremo

5 Febbraio 2020 15:23

Reggio Calabria, presso il Matchpoint Marcianò tanti “fans” di Sanremo hanno scommesso su Achille Lauro vincitore del Festival

Tutti pazzi per Achille Lauro a Reggio Calabria. E’ boom di scommesse sulla vittoria e sul podio del Festival di Sanremo dopo la prima serata di ieri della 70ª edizione del festival musicale più ascoltato nella storia della musica italiana. Questa mattina presso il Matchpoint Marcianò del Corso Garibaldi di Reggio Calabria, tanti fans di Sanremo hanno scommesso mille e 250 euro in meno di un ora. Tra i fans c’è stato chi ha giocato 100, 250, 300, 350 o addirittura 500 euro su Achille Lauro che, secondo i giocatori accaniti, si piazzerebbe sul podio e arriverebbe quindi tra i primi tre della classifica finale. La ricevitoria Marcianò è stata letteralmente assalita all’apertura per Achille Lauro.

