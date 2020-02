Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio incontro sui servizi digitali del PON Città metropolitane per i Comuni

25 Febbraio 2020 12:20

Mercoledì 26 febbraio presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria si svolgerà un incontro sui servizi digitali del PON Città metropolitane per i Comuni

Nell’ambito del Protocollo Operativo sottoscritto tra la Camera di Commercio e il Comune di Reggio Calabria, Autorità Urbana Pon Metro 2014-2020, finalizzato al coinvolgimento interistituzionale ed alla gestione condivisa di progetti di sviluppo, si informa che il prossimo mercoledì 26 febbraio alle ore 15,00 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, si svolgerà un incontro sul tema in oggetto. L’iniziativa sarà l’occasione per rendere partecipi gli amministratori locali dei progetti attivati nell’ambito del PON Metro 2014/2020 e dei servizi che potranno essere erogati dal Comune di Reggio Calabria attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, nonché per presentare gli obiettivi e le azioni che verranno promosse, nell’ambito del Protocollo, dalla Camera di Commercio, con particolare riferimento alle attività di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

Programma

I servizi del PON Citta’ Metropolitane per i comuni

Mercoledì 26 febbraio ore 15.00 Palazzo San Giorgio

Saluti Istituzionali:

Assessore G. Marino presentazione dello stato di attuazione Pon città metropolitane e coinvolgimento istituzionale della Città Metropolitana, dei Comuni e della Camera di Commercio

Presidente A. Tramontana –presentazione attività Protocollo e presentazione Focus Group territoriali

Referente Organismo intermedio T. Cotronei – presentazione dei servizi del PON Citta’ Metropolitane destinati ai comuni: la diffusione dei risultati del Pon Città Metropolitane

Resp. Smart City F. Moscato -presentazione accordo con i comuni per la diffusione dei servizi promossi dall’agenda digitale

Referente Hermes Servizi metropolitani srl : i servizi realizzati dall’ Asse 1 del Pon Metro di Reggio Calabria

Responsabile attività Camera: Presentazione Focus Group Territoriali

Conclude i lavori il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà.

Valuta questo articolo