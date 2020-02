Reggio Calabria, oggi compie 70 anni Eduardo Lamberti-Castronuovo, direttore della Clinica De Blasi ed editore di RTV

12 Febbraio 2020 10:43

Reggio Calabria, il direttore della Clinica De Blasi ed editore di RTV compie oggi 70 anni

Eduardo Lamberti-Castronuovo, direttore della Clinica De Blasi ed editore di RTV, compie oggi 70 anni. E’ infatti nato proprio il 12 Febbraio 1950.

Eduardo Lamberti-Castronuovo è nato a Reggio Calabria e ha conseguito la Maturità Classica, poi la laurea in Scienze Biologiche ed in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina e poi la specializzazione in Reumatologia presso l’Università di Catania. Ha prestato servizio presso il Centro per le Microcitemie degli Ospedali Riuniti prima di passare alla direzione dell’Istituto. Ha al suo attivo molte pubblicazioni scientifiche. È stato presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi, docente presso la scuola diretta a fini speciali per tecnico di Laboratorio Biomedico presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Messina, vice presidente dell’Associazione degli Industriali della provincia di Reggio Calabria e a giugno del 2000 gli è stato conferito il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. È docente a contratto presso L’Università degli Studi per Stranieri di Reggio Calabria ed è il direttore della Clinica De Blasi.

Il 15 Maggio del 1998 Lamberti-Castronuovo ha fondato RTV dalla fusione di due reti televisive locali. La sua prima sede è stata in via Veneto ed era dotata di strumentazione costruita da primarie aziende del settore utilizzata per le riprese, post-produzione e messa in onda il sistema digitale.

La Redazione di StrettoWeb porge i migliori auguri al direttore.

