Reggina, Vargas: “il campionato potrebbe finire anche prima se gli amaranto giocano sempre così”

25 Febbraio 2020 11:17

Jorge Vargas, ex calciatore della Reggina, ha analizzato il match di domenica con la Paganese e commentato la lotta al primo posto col Bari

Attuale vice allenatore dei cinesi dello Shenzen, spalla destra di mister Donadoni. L’ex calciatore amaranto Jorge Vargas è stato in questi giorni a Reggio Calabria, ha potuto assistere al match di campionato Reggina-Paganese. Ai microfoni della Tv ufficiale il classe ’76 ha raccontato: “è la prima volta quest’anno che guardo una partita della Reggina, perciò non posso fare un bilancio o un confronto con altre squadra. Posso dire però che domenica ha vinto con merito, rischiando poco. Ha avuto la lucidità di giocare con determinazione, senza innervosirsi dopo un primo tempo chiuso senza segnare. Il calciatore che mi ha impressionato di più è Bianchi. Cali di tensione? Non credo si possano verificare. L’allenatore Toscano può gestire un grande gruppo, che merita senza dubbio di essere primo in classifica. La squadra si è ripreso alla grande dopo il calo di risultati a gennaio, i tifosi devono continuare a sostenerla. Il pubblico amaranto può fare la differenza. Bari? Il campionato può finire anche prima, se la Reggina dovesse andare ancora così forte. I biancorossi all’inizio erano favoriti perché hanno alle spalle un grande piazza e per i nuovi proprietari che sono arrivati in città. La Reggina dal canto suo ha fatto un buon mercato, trovando l’allenatore giusto per questa città. Tifosi? Dopo tanti anni vissuti a Reggio, mi fa piacere l’affetto della gente. Rimane ciò che ho fatto per la maglia, ho sempre dato il massimo”.

Valuta questo articolo