Reggina, tweet criptico del presidente Gallo: “Sono un presidente fortunato…” [FOTO]

23 Febbraio 2020 19:19

La Reggina batte agilmente la Paganese al Granillo, il presidente Luca Gallo torna a twittare dopo un po’ di tempo: ecco il messaggio

La Reggina prosegue la sua marcia di avvicinamento alla Serie B. Netta vittoria contro la Paganese: 3-0 condito dalle reti di Denis (doppietta) e Rubin, al primo centro in amaranto. L’undici di Toscano è tornato a macinare gioco e a ‘soffocare’ l’avversario, allontanando nuovamente il Bari, tornato a +8 dopo il pari in casa della Cavese.

Pochi minuti fa, però, il presidente Luca Gallo è tornato a twittare dopo un po’ di tempo. Sul suo profilo ufficiale ha scritto un messaggio ‘criptico’: “Sono un Presidente fortunato. Fra tanti “amici” posso annoverare esperti di economia aziendale, calcio, sanità, flussi di mercato e quant’altro. Questi hanno soluzioni continue a ciascun tema. A volte un “unico amico” è un luminare in diverse di queste materie e giustamente riesce a criticare a ragione chi non possiede la verità e chi non è esperto preparato come lui. Sono davvero un Presidente fortunato…”

