Reggina, Toscano: “Siamo pronti a battagliare. Idee chiare sulla formazione, ma in due sono da valutare…”

9 Febbraio 2020 12:34

Mister Toscano, nella sala stampa del Granillo, ha incontrato i giornalisti per la consueta conferenza della vigilia. Domani, alle 20.45, la Reggina ospiterà infatti la Ternana in un big match che potrà dire molto sul prosieguo del torneo. Queste le parole del tecnico amaranto.

LA GARA – “Battagliare deve essere tra le caratteristiche di una squadra che vuole arrivare in fondo. Ma non solo, servono anche altri fattori, tutti quelli che abbiamo sempre messo in campo. Domani sarà una bella partita, contro una squadra costruita per vincere il campionato. Noi dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e, se c’è da battagliare, lo faremo. Decisiva? No. Ancora è presto, però sarà importante. Le gare adesso iniziano ad essere pesanti”.

FORMAZIONE E INDISPONIBILI – “Le scelte che farò saranno in base alla partita e non in base agli avversari o alle loro assenze. Gli indisponibili? I dubbi sono su Garufo e Rolando, domani al risveglio cercheremo di capire se possono essere disponibili o meno. Doumbia sempre out. La formazione? Ho le idee abbastanza chiare”.

DISTRAZIONI ESTERNE – “Le parole del loro presidente? Ci interessano poco. Così come poco deve interessare il risultato di Monopoli-Bari. Guardiamo a noi. Ho visto i miei ragazzi sereni. Cosa mi aspetto da loro? E’ difficile capirlo, perché anche dal Bari mi aspettavo un atteggiamento diverso. Ciò che è importante è il nostro di atteggiamento”.

RICORDI E SENTIMENTI – “Alla Ternana mi legano dei bei ricordi, abbiamo fatto due anni straordinari. Ma io ora penso alle responsabilità e ai sentimenti che mi tengono legato a qui, da reggino e da allenatore della Reggina”.

LA TERNANA – “Ad oggi ha cambiato diverse volte modulo. Noi dobbiamo capire il contesto di gioco che ci troveremo di fronte e siamo pronti a qualsiasi tipo di situazione. Questa partita si prepara da sola”.

