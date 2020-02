Reggina, Toscano: “ecco perché sono orgoglioso di allenare questa squadra” [FOTO]

21 Febbraio 2020 13:27

E’ l’arma in più della Reggina di Luca Gallo. Se la formazione amaranto è in vetta al campionato, il merito è senza dubbio anche di mister Domenico Toscano. L’allenatore amaranto è riuscito a mettere insieme un gruppo di ottimi calciatori e questa caratteristica è sempre venuta fuori nei momenti più difficili. De Rose e compagni sono concentratissimi in virtù dell’obiettivo Serie B, che è il sogno di una città intera. Sul proprio profilo Instagram il tecnico calabrese ha pubblicato un collage per complimentarsi non solo con i suoi uomini, ma con tutto l’ambiente reggino in generale. “E’ questo il motivo per cui sei orgoglioso di allenare questa squadra”, si legge nella didascalia di accompagnamento all’immagine. Un chiaro messaggio anche ai tifosi che dovranno riempire il Granillo domenica per l’importante sfida contro la Paganese.

