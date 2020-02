Reggina, Toscano: “Mi hanno detto il rigore fosse netto. L’espulsione? Forse ha compensato…”

16 Febbraio 2020 17:38

La Reggina pareggia a reti bianche in quel di Catania: al termine del match, le parole del tecnico amaranto Domenico Toscano

Pari a reti bianche per la Reggina in quel di Catania. Gli amaranto sono alla terza partita di fila senza gol subiti. In attesa del risultato di Bari-Picerno, Guarna e compagni allungano sui pugliesi. Al termine del match, in sala stampa, le parole del tecnico Domenico Toscano.

“Sapevamo di affrontare una squadra rivitalizzata, l’ho vista giovedì con la Ternana. Ha venduto qualche elemento importante ma per me adesso è più squadra. Dal canto nostro potevamo sfruttare meglio alcune situazioni nella ripresa in cui avevamo preso un po’ di campo. E’ un altro passo in avanti in un campo difficile, secondo me in pochi faranno punti qui. Se lunedì abbiamo messo un mattone oggi abbiamo messo un mattoncino. Pensiamo alla Paganese. L’espulsione a Gasparetto? Non vorrei che abbia compensato con quello sventolato a loro su Rizzo. Anche il rigore mi hanno detto fosse netto ma non ci attacchiamo agli episodi. Salandria? Sono state fatte delle scelte sia da parte del calciatore che della società. Noi abbiamo questo gruppo e siamo contenti così”.

