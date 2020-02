Reggina, Toscano: “Se fai giocare il Catanzaro, ha qualità importanti. Dobbiamo approcciare bene. Su Corazza…”

25 Febbraio 2020 13:09

Il tecnico della Reggina, Domenico Toscano, ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del Granillo per parlare del match di domani a Catanzaro

Domani si gioca Catanzaro-Reggina. Grande attesa da entrambe le parti per un derby molto sentito nelle ultime stagioni. Ha parlato di questo, nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico amaranto Domenico Toscano. Queste le sue parole.

REGGINA-PAGANESE – “Ci ripetiamo spesso coi ragazzi che qualche gol in più da centrocampisti ed esterni deva arrivare, e così è stato domenica. Perché non prime punte dall’inizio? Per non essere statici, per le caratteristiche dell’avversario e perché Denis non era al meglio causa un problema al piede. Domenica è stata una Reggina molto simile a quella del girone d’andata”.

EPISODI ARBITRALI – “L’errore arbitrale ci sta, dobbiamo essere bravi noi a rimediare nonostante il nervosismo. Non credo che la Reggina sia stata avvantaggiata finora, anzi. Anche a Catania c’è stato qualcosa andato a nostro sfavore”.

FIDUCIA – “Per un allenatore sentire la fiducia della società è una cosa importante. Sono contento, c’è grande feeling anche con i ragazzi, la stima che ho con loro è ricambiata. Questo il motivo del percorso attuale. Sono cose che ti fanno crescere l’autostima. Ma c’è ancora da sudare e da lottare, sin da domani. I numeri di quest’anno sono merito del lavoro dei ragazzi sin dal primo giorno di ritiro”.

CATANZARO-REGGINA – “Non è una partita come le altre, loro a gennaio si sono potenziati in maniera incredibile. Sappiamo la difficoltà della partita. Abbiamo già un’idea di cosa è il Catanzaro. E’ una squadra che, se la fai giocare, ha qualità importanti. Non credo che sarà diverso da quello di Auteri. Hanno un’identità ben precisa. L’importante è come arriviamo noi a prescindere dall’avversario. C’è un solo giorno per prepararla ma sono gare che si preparano da sole, con consapevolezza e personalità. La gara di andata credo sia stato uno spot per il calcio e per l’intera categoria. Se anche domani sarà così faranno la differenza i duelli individuali. Dovremo essere bravi a capire subito il contesto e calarci nella realtà del match. Bianchi assente? Abbiamo tanti calciatori pronti a farsi trovare pronti, lo dimostrano di recente Gasparetto e Rubin”.

INDISPONIBILI – “Sempre Corazza e Bresciani oltre a Bianchi”.

CORONAVIRUS E RISCHIO PORTE CHIUSE – “E’ normale che ci sia un po’ di preoccupazione specie per i ragazzi che hanno i parenti nelle zone colpite. Ma l’Italia si deve rialzare, spero vengano prese delle precauzioni. Domani a porte chiuse? E’ giusto che queste gare si giochino con il pubblico, che la gente venga in massa e si diverta. Poi se è necessario prevenire, lo si farà”.

Valuta questo articolo