Reggina-Ternana, via alla prevendita dei biglietti: al Granillo previsto un nuovo pienone

6 Febbraio 2020 12:18

Reggina-Ternana, la società amaranto ha comunicato il via per la prevendita dei biglietti: ci si aspetta un nuovo bellissimo colpo d’occhio al Granillo

Al Granillo lunedì sera andrà in scena un nuovo scontro diretto tra squadre di alta classifica. Dopo il match contro il Bari, i tifosi amaranto si preparano per l’ennesima gara da cardiopalma. Il posticipo della 25ª giornata di campionato è Reggina-Ternana. Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale, che annuncia l’inizio della vendita dei biglietti per il match: “La Reggina comunica che è attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e la Ternana prevista per lunedì 10 febbraio alle ore 20.45. Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato online su vivaticket.it e a Reggio Calabria e in provincia”.

