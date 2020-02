Reggina-Ternana, procede bene la vendita dei biglietti: prevista impennata nelle prossime ore, il dato aggiornato

8 Febbraio 2020 16:27

Reggina-Ternana, aggiornamento sui biglietti: prevista un’ottima cornice di pubblico per il big match della 25ª giornata

Prosegue la vendita dei biglietti per Reggina-Ternana. I tifosi amaranto riempiranno le tribune dell’Oreste Granillo per il match contro la squadra di mister Fabio Gallo, impegnata nella lotta promozione. Lo stadio sarà gremito di sostenitori, visto che, compreso il numero degli abbonati, è di circa 9mila al momento il dato dei tifosi presenti per il posticipo di lunedì sera. Una notevole impennata è prevista nelle prossime ore: tra sabato e domenica il numero degli spettatori dovrebbe crescere in maniera netta, con un ulteriore sprint lunedì. L’obiettivo è sfondare il muro dei 15mila, per una gara che in casa Ternana (tra polemiche e rivalità) stanno pompando in maniera rumorosa. In città nessuno vuole perdersi uno scontro diretto fondamentale per la compagine del tecnico Domenico Toscano, che con una vittoria taglierebbe definitivamente fuori l’avversario dalla corsa al primo posto. Poco abbordabile invece la trasferta per i fans umbri, sia per questioni di distanza, che per data e orario), saranno poco meno di 100 a giungere in Calabria.

Reggina-Ternana, ci sono tutte le condizioni per riempire il Granillo: lunedì sarà una giornata primaverile

E’ vero, si gioca alle 20,45. Ma non può essere una scusa: lunedì infatti il meteo è dalla parte dei tifosi: per tutta la giornata è previsto sole con temperature ben oltre i 20°. Altro dunque che pieno febbraio, sembrerà di essere già in primavera. E se la Reggina non vuole distrazioni, pensa solo a se stessa, i tifosi al contrario daranno un occhio ai risultati delle avversarie. Chissà la reazione dei reggini qualora il Bari dovesse perdere domenica in casa del Monopoli… nessun alibi, le condizioni per riempire il Granillo ci sono tutte!

