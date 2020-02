Reggina-Ternana, Toscano: “Bandecchi è venuto a trovarci negli spogliatoi” [FOTO]

10 Febbraio 2020 23:37

Reggina-Ternana, successo fondamentale dei padroni di casa che volano in classifica, le dichiarazioni dei protagonisti

Tre punti fondamentali. La Reggina supera la Ternana con il risultato di 1-0 e si porta a +8 sul Bari e +11 proprio sulla squadra del tecnico Gallo. Delirio sotto la curva al fischio finale per un pubblico veramente delle grandi occasioni, l’uomo del match è stato l’esterno Liotti che si è inventato il tiro del lunedì. Al termine della partita sono arrivate le dichiarazioni dei protagonisti in sala stampa.

Parla l’autore della rete Liotti: “è il primo gol da fuori area. Il campionato è ancora lungo, era importante vincere dopo il pareggio del Bari di ieri. Dobbiamo continuare così. Quando mi trovo da quella posizione non ci penso due volte, per fortuna è andata bene. Non ho sfruttato alcune occasioni in fase di cross, devo ancora adattarmi alle caratteristiche del gioco di Toscano”.

Poi è il turno di Blondett: “cerco di adattarmi per quelle che sono le mie caratteristiche, oggi serviva essere presenti con la testa, è quello che abbiamo fatto, ho risposto alle indicazioni del mister. Io gioco anche in porta per questa squadra. Nasco come centrale ma anche in passato ho fatto l’esterno, si fa un pò più di fatica però siamo allenati per questo, in partite del genere le motivazioni vengono naturali. Il pubblico capisce i momenti della partita, il volume è aumentato tantissimo nel finale, questo ti fa tirare fuori sempre il massimo”.

Infine il tecnico Mimmo Toscano: “questa squadra è cresciuta nella maturità, abbiamo fatto un grande primo tempo per intensità, la Ternana ha dimostrato di essere una grande squadra. La squadra di Gallo aveva un solo risultato a disposizione, si è vista anche la qualità della Ternana, poi siamo diventati aggressivi e fatto 35 minuti di grande intensità, il pubblico ha trascinato la squadra. Il campionato non è assolutamente chiuso, 13 gare sono tante. Mantenere il ritmo del girone d’andata è impossibile, abbiamo avuto un leggero calo ma abbiamo comunque conquistato delle vittorie, non sono alieni questi ragazzi e dobbiamo continuare così. Blondett e Gasparetto hanno fatto una grande partita, anche quelli che hanno giocato di meno non si sono mai lamentati, bene anche De Francesco, Rubin e Nielsen. I nuovi si sono ambientati benissimo, stanno crescendo. Il nostro reparto arretrato ha fatto una grande partita. Liotti ha fatto un gran gol ma tutta l’azione è stata fantastica. Il presidente Bandecchi è venuto negli spogliatoi per complimentarsi”.

