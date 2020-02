Reggina-Ternana, parte forte la vendita dei biglietti: c’è la risposta dei tifosi amaranto, ecco il primo dato aggiornato

6 Febbraio 2020 16:03

Reggina-Ternana, è iniziata da poche ore la vendita dei biglietti: ecco il primo dato aggiornato, ma la risposta dei tifosi amaranto è già visibile

C’è grande attesa in casa amaranto per la partita in programma lunedì sera allo stadio Oreste Granillo. In riva allo Stretto arriverà la Ternana di mister Fabio Gallo per una partita che promette grande battaglia sul piano agonistico dopo le tante polemiche di questi giorni. Entrambe le formazioni si giocano tanto in termini di classifica: la Reggina può tentare l’allungo decisivo su una delle due rivali al primo posto, al contrario per i rossoverdi è l’ultima chance di rimonta sulla capolista. Sarà dunque spettacolo assicurato in campo, così come è facile prevederlo anche sugli spalti: nelle ultime interviste i calciatori calabresi hanno mandato messaggi “poco subliminali” ai propri tifosi, sottolineando l’importanza del loro supporto, come già avvenuto in casa e in tante trasferte, anche poco abbordabili. Insomma, la Reggina chiama, tocca adesso ai supporters rispondere presente.

Reggina-Ternana: il primo dato aggiornato sui biglietti venduti

E la risposta del popolo amaranto non si è proprio fatta attendere. Nonostante la prevendita sia iniziata soltanto alle ore 11.15 di oggi, i punti vendita autorizzati alla distribuzione dei tagliandi per il match Reggina-Ternana sono già stati presi d’assalto. Molti biglietti sono stati staccati in Curva Sud e nella parte centrale delle due tribune. Nel settore caldo del tifo reggino sono soltanto 2,000 circa i posti ancora disponibili. Lo stadio Granillo offrirà dunque uno splendido colpo d’occhio: è intorno ai 12,000 la stima dei spettatori presenti, inferiore sicuramente a Reggina-Bari di fine gennaio, ma comunque un grande risultato considerando che si tratta di un “monday night” di Lega Pro!

