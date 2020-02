Reggina-Ternana 1-0, le pagelle di StrettoWeb: Liotti come Edgar Barreto contro l’Empoli, Denis gode come un riccio pure quando segna il compagno

10 Febbraio 2020 22:38

Reggina-Ternana, le pagelle di StrettoWeb – Game over al Granillo. Si è concluso il big match valido per il campionato di Serie C Girone C, si sono affrontate Reggina e Ternana in un vero e proprio scontro diretto per la promozione in Serie B. L’uomo del match? Liotti. L’acquisto di gennaio piazzato dal direttore sportivo Taibi mette a segno il gol del lunedì, tiro da lontanissimo che si infila in rete, una prodezza veramente incredibile per questa categoria. Nel primo tempo l’occasione più importante è per Corazza, poi la rete dell’esterno che fa esplodere il Granillo. Nella ripresa nervi tesi per la posta in palio altissima, gli ospiti ci provano ma senza essere concreti, la Reggina controlla e porta a casa tre punti che possono risultare decisivi per il salto di categoria. Finisce 1-0, ecco le pagelle di StrettoWeb.

Reggina-Ternana, le pagelle di StrettoWeb

Reggina (3-4-1-2):

Guarna voto 6.5: risponde presente su qualche tiro da lontano, in fase di uscita invece è qualche volta impreciso: ATTENTO QUANDO SERVE.

Loiacono voto 8: il difensore perfetto, non sbaglia un intervento di piede o di testa e dà sicurezza a tutto il reparto: CANNAAAAVARO.

Gasparetto voto 7.5: un muro davanti al portiere Guarna, la Reggina può contare su due centrali fortissimi, l’altro è Bertoncini: BRONZO DI RIACE.

Rossi voto 7: molto bene come i compagni di reparto, non ha sbagliato una partita da quando indossa la maglia amaranto: RED PASSION.

Blondett voto 6.5: ancora schierato sull’out destro, in fase difensiva è sempre molto attento mentre in quella di spinta ovviamente non riesce ad incidere: SI ADATTA.

Bianchi voto 8: che pallone sulla grande occasione di Corazza, è tornato su livelli altissimi e corre sempre per due: UN MIX TRA GATTUSO E PIRLO.

De Rose voto 6: un leggero passo indietro per quello che è stato il perno fino al momento del centrocampo amaranto, sbaglia qualche passaggio ma lotta sempre come un leone: UN GIORNO DI PAUSA.

Liotti voto 9: per il gol ed anche per altro. Inizio un pò timido poi si inventa il gol del campionato, un bolide da lontanissimo che si infila in rete: COME EDGAR BARRETO CONTRO L’EMPOLI E PROPRIO SOTTO QUELLA CURVA.

Bellomo voto 5.5: partita sottotono per il trequartista che sbaglia troppi passaggi non da lui: FUORI FORMA DOPO LE ULTIME PANCHINE.

Denis voto 7: lotta come sempre e prova a fare reparto da solo, questa volta gli manca il gol e viene sostituito ma esplode durante il gol di Liotti: GODE COME UN RICCIO PURE QUANDO NON SEGNA.

Corazza voto 7: si fa vedere di più nel primo tempo, sembra essere tornato il bomber che tutti conoscono, la differenza è che questa volta la palla non entra: RITORNO AL… PASSATO.

(dal 56′ Reginaldo voto 5.5: entra nelle ripresa, sbaglia qualche contropiede di troppo)

(dal 67′ De Francesco voto 6)

(dal 74′ Nielsen s.v.)

(dal 74′ Rubin s.v.)

