Reggina-Ternana, ottimo colpo d’occhio al Granillo: i numeri degli spettatori

10 Febbraio 2020 13:59

Cresce sempre di più l’attesa per la partita di campionato tra Reggina e Ternana, il numero degli spettatori per il big match

La partita che vale una stagione. Manca sempre meno al match tra Reggina e Ternana, partita per le zone altissime della classifica, la squadra di Mimmo Toscano può mandare un importante segnale per il proseguo del campionato, vincere vorrebbe dire avvicinarsi sempre di più all’obiettivo. Gli amaranto possono sfruttare infatti lo scontro diretto per allungare a +11 proprio sulla Ternana, ghiotta occasione anche considerando il pareggio del Bari contro il Monopoli. I tifosi della Reggina hanno risposto presente, anche oggi il Granillo regalerà un ottimo colpo d’occhio, tra abbonamenti e biglietti è stata superata quota 10.000 spettatori, l’obiettivo è avvicinarsi e raggiungere le 12.000 presenze. Pochi biglietti rimasti in Curva (circa 600), stesso discorso anche per la Tribuna, prevista un’impennata nel pomeriggio. La Reggina si gioca tanto, i tifosi l’hanno capito nonostante la diretta televisiva ed un orario che proprio non aiuta gli indecisi.

