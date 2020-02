Reggina-Ternana, Mario Somma: “Che tiro di Liotti, forse un po’ deviato dal vento. Gallo grande presidente!”

11 Febbraio 2020 11:30

Vittoria importante e pesante, ieri sera al Granillo, per la Reggina: battuta la Ternana con un super bolide di Liotti. La disamina di Mario Somma

Allenatore ma anche opinionista e grande conoscitore del calcio minore. Mario Somma ha commentato ieri sera, per Rai Sport, il big match del girone C di Serie C tra Reggina e Ternana, deciso da un super bolide di Liotti. Somma è stato ospite telefonico di ‘Buongiorno Reggina’. Queste le sue parole.

REGGINA-TERNANA – “Quella di ieri è stata una partita bellissima, una vera partita di calcio e di categoria superiore. Grandi ritmi nel primo tempo e gran gol di Liotti: forza e precisione nella sua conclusione, forse un po’ deviata dal vento. Ma va dato merito di averci provato. Poi il pubblico ha fatto la differenza, in tutto e per tutto”.

LA SERIE B – “Fino al primo marzo la Reggina deve mantenere l’attenzione molto alta. Adesso ha una serie di partite insidiose. Trasferta di Catania sempre difficile, poi Paganese, Catanzaro e Monopoli, quest’ultime due molto in forma”.

I NUMERI AMARANTO – “La Reggina è una squadra viva e tonica, il primo posto è tutto meritato. In quel piazzamento ci sono le 11 vittorie di fila, con successi in trasferte pesantissime. Numeri non semplici, non da tutti e da non sottovalutare. Numeri che la Reggina ha fatto e Bari e Ternana no. Il Bari ha fallito ad inizio torneo, la Ternana ha steccato diverse partite in casa e quello ha fatto la differenza.

IL PRESIDENTE GALLO – “Mi permetta di fare i complimenti al patron Gallo. Un annetto fa circa sappiamo tutti com’era messa la Reggina. Poi è arrivato questo presidente, nuovo al mondo del calcio, e ha fatto cose straordinarie in un solo anno. E’ pieno di imprenditori che spendono tantissimi soldi da tempo senza ottenere risultati. Lui sta facendo centro alla prima occasione. E mi riferisco anche a tutte le opere extra campo come l’intervento nelle strutture. In campo, invece, sembra di vedere una squadra che gioca insieme da anni”.

